Linda Manuella kertoo Hot Take Show -podcastissa, että ilkeiden kommenttien myötä hän alkoi nähdä nenänsä rumana ja isona.

Valmentaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Linda Manuella kertoo hänen ja Aada Länsiluodon luotsaamassa Hot Take Show -podcastissa hakeutuneensa nenäleikkaukseen ilkeiden nettikommenttien vuoksi.

Linda aloitti bloggaamisen noin 15 vuotta sitten. Hän kertoo olleensa vielä ennen tuota hyvin sujut itsensä kanssa, eikä esimerkiksi ollut koskaan katsonut nenäänsä kriittisin silmin.

Ajatus omasta ulkonäöstä kuitenkin muuttui, kun hänen blogipostauksiinsa alkoi ilmaantua törkeitä kommentteja.

– Minua alettiin haukkumaan niin paljon minun nenästäni. Ihan joka blogipostaukseen tuli, että "kauhea apinanenä", hän kertoo.

Kommenttien myötä Linda alkoi nähdä oman nenänsä rumana ja isona. Hän ajatteli, että asialle on pakko tehdä jotain.

– Minä siis leikkasin nenäni tämän takia, hän sanoo.

Leikkaus oli Lindan mukaan "pieni ja kevyt", mutta sai hänet tuntemaan olonsa itsevarmemmaksi. Äidiksi tultuaan hän on kuitenkin tarkastellut teettämäänsä operaatiota uudesta näkökulmasta.

– Lapsellani on minun nenäni. Minulle tulee tosi paha mieli, kun katson sitä, sillä se on maailman kaunein nenä.

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