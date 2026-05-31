MTV:n katsojien suosikkikoirat vierailivat Huomenta Suomen lähetyksessä.

Monelle katsojalle tutut Pekka Poudan koirat Sini ja Suvi vierailivat Huomenta Suomen lähetyksessä. Pouta kertoo, miten karvakaverit viettävät kesänsä.

Pouta sanoo, että koirista nuorempi, eli Suvi on aktiivisempi, kun taas Siniä Pouta kuvailee jääräpäiseksi.

– Se saattaa esimerkiksi päättää, että minä en ulkoile, että nyt pitää mennä kotiin. Vien sen kotiin ja jatkan tämän tirppanan kanssa, Pouta nauraa.

Suvi saapui perheeseen kolmisen vuotta sitten ja aluksi Sini-koira ihmetteli uutta tulokasta.

– Aluksi se katsoi, että mikä tämä on, viekää tämä pois.

Pekka Pouta viettää koiriensa kanssa kesää Virossa ja saaristossa.

Nykyisin loistavasti toisiinsa sopeutuneet kaverukset matkaavat kesällä isäntänsä mukana muun muassa Viroon ja mökille. Pouta vinkkaa esimerkiksi Tallinnaa erinomaiseksi koirakaupungiksi.

– Koirat ovat tervetulleita miltei minne vain. Huippuravintoloihin, museoihin, esimerkiksi Fotografiskaan saa mennä. Myös monet muut museot.

Viron lisäksi koirat suuntaavat mökkeilemään omalle pikku saarelle. Molemmilla niistä on omat lomakuvionsa, ja Poudan mukaan Sini muuttuu mökillä yöeläimeksi.