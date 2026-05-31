MTV:n kanavilla Leijonien MM-otteluita ensi kertaa selostava Jani Alkio pääsee heti välittämään kotikatsomoihin finaalin, jossa Suomi on mukana – aivan kuten edeltäjänsä Antero Mertaranta.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
MM-finaali Sveitsi–Suomi sunnuntaina kello 21.20!
Studiolähetys alkaa MTV Katsomossa klo 20.25 ja MTV3-kanavalla klo 20.30.
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Lue myös: Leijonille kovaa oppia MM-finaaliin – Olli Jokinen: "Räsähti silmille isosti"
Lue myös: Poikkeuspäätös Zürichissä: Sveitsi ennakoi MM-kultajuhlia – lisäsytykettä Leijonille?
Mertaranta aloitti koko kansan leijonaäänenä vuonna 1995 Tukholman kisoissa, joiden päätteeksi Suomi pääsi juhlimaan ensimmäistä MM-kultaansa. Mertaranta selosti Suomen MM-ottelut aina viime kevääseen saakka.
Alkio on tänä keväänä Sveitsissä jatkanut Mertarannan työtä Leijonien MM-kisapelien parissa, ja MTV Urheilun asiantuntija pani heti lauantain voittoisan Kanada-välierän jälkeen merkille yhtymäkohdan 90-luvulle.