Kartanlukija kuoli. Kuljettajaveli on kriittisessä tilassa.
Kartanlukija Samuel Ortiz, 30, on kuollut rajussa ulosajossa, joka tapahtui perjantai-iltana Rally de la Cerámican toisella erikoiskokeella Espanjan Castellónissa.
Ralliautoa ajoi Ortizin 33-vuotias veli Jordi, joka on loukkaantunut vakavasti ja taistelee hengestään. Hänet kiidätettiin Castellónin yliopistolliseen sairaalaan kriittisessä tilassa.
Veljekset jäivät törmäyksen jälkeen loukkuun auton sisälle. Samuel Ortiz menehtyi välittömästi.
Espanjan historic-mestaruussarjaan tänä vuonna liitetty ralli päätettiin keskeyttää Ortizien perheitä kunnioittaen.
Tapahtuneesta ovat raportoineet muun muassa La Region ja Marca.