Maanantaista saattaa tulla Ranskassa historiallisen kuuma.
Ranskan viranomaiset ovat kieltäneet paikoin alkoholin käytön julkisilla paikoilla vuosittaisen musiikkifestivaalin, Fête de la Musiquen, aikana. Musiikin juhla tuo vuosittain kaduille miljoonia ihmisiä nauttimaan esityksistä ja tanssimaan.
Festivaali järjestettiin tänään sunnuntaina. Alkoholin käyttö julkisilla paikoilla kiellettiin niillä alueilla, joihin oli annettu pahin mahdollinen hellevaroitus eli punainen varoitus, kertoo uutistoimisto Reuters.
BBC kertoo, että Ranskan hallituksen mukaan alkoholin kulutuksen rajoitusten tavoitteena on säilyttää hätä- ja terveydenhuoltopalvelut ja varmistaa, että lääkintähenkilöstö voi hoitaa heikoimmassa asemassa olevia.
Viranomaiset ovat varoittaneet, että lämpötilat voivat nousta historiallisiin korkeuksiin maanantaina. Varoitus erityisen korkeasta lämpötilasta on annettu muun muassa Pariisiin, kertoo BBC.