Rajuilma saattaa uhata New Jerseyssä ja Philadelphiassa maanantaina pelattavien jalkapallon MM-kisaottelujen läpivientiä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ainakin New Jerseyn ja New Yorkin osavaltioiden alueelle on ennustettu maanantaille ukkoskuuroja, rankkasadetta ja voimakkaita tuulia. Myös kaupunkien viemäriverkostot saattavat amerikkalaismedioiden mukaan joutua koville mahdollisissa äkkitulvissa.