TUTO Hockeyn kapteeni Niclas Karjalainen on saanut kolmen ottelun pelikiellon törkytaklauksestaan jääkiekon Mestiksessä.
Niclas Karjalainen taklasi Kiekko-Vantaa-hyökkääjä Juuso Fagerströmiä lauantaina Turussa pelatun Mestis-ottelun toisessa erässä.
Fagerström oli juuri luopunut kiekosta TUTOn maalin takana, kun Karjalainen kolasi hänet selän puolelta laitaan.
TUTOn kapteenina pelaava puolustaja passitettiin ulos pään tai niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta.
Tiistaina Mestis tiedotti miehen saaneen kolmen ottelun pelikiellon. Itse teko on arvioitu kahden matsin kakun arvoiseksi ja yksi lisämatsi seuraa pelaajan kurinpitohistoriasta.
Kurinpitopäätöksessä kerrotaan, että Karjalaisen käsivarsi osui matalahkossa asennossa irtokiekolle mennyttä vastustajaa suoraan niskan seudulle.
– Kurinpitoryhmä katsoo, että taklattu pelaaja ei tee tilanteessa sellaista äkillistä aseman muutosta, johon taklaava pelaaja ei ehtisi reagoida.
Huomioon otettiin, että taklaus kohdistui selin kentälle päin olleeseen ja siten varsin haavoittuvassa asennossa olleeseen pelaajaan.