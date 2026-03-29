Yrittäjä Tom Moilanen kertoo kuulleensa usein työnantajalta, ettei heillä ole aikaa perehdyttää työhön erityistukea tarvitsevaa.

Suomessa on tuhansia ammattikoulun käyneitä erityistä tukea tarvitsevia työnhakijoita, jotka eivät työllisty ja joiden osaamista ei hyödynnetä. Erityistukea tarvitsi työssään myös Tom Moilanen, joka perusti lopulta oman yrityksen.

Tom Moilanen valmistui puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle erityistä tukea tarjoavasta Spesia-ammattiopistosta Helsingistä. Hän kertoi MTV:n Huomenta Suomessa urapolustaan.

– Minulla oli paniikkihäiriö ja koulukiusaamistaustaa. Oli monennäköisiä haasteita. [Spesiassa] oli pienemmät ryhmät ja helpompaa opiskella. Siellä oli opettajia, jotka osasivat antaa oikeanlaisen tuen, Moilanen sanoo.

Moilanen sai heti valmistuttuaan töitä, mutta kun hän yritti ensimmäisen työpaikan jälkeen etsiä uutta työtä, ei sitä löytynytkään.

– Heillä ei aika riittänyt siihen, että lähtisi tukemaan ja opastamaan vähän syvällisemmin. Se oli aina se vastaus, ettei ole aikaa eikä resursseja. Eikä ollut luottoa ja uskoa minun osaamiseenikaan, Moilanen kertoo.

Työn saaminen tyssää pyörätuoliin

Skills Finlandin toiminnanjohtaja Maria Ekroth kertoo näheensä työssään monia taitavia nuoria, joille työpaikan ovet eivät aukea.