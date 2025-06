Kasper, 18, sanoo "ei" kesätöille – painaa mieluummin 15-tuntista päivää omassa yrityksessään

Suomessa on vuosittain yhä enemmän nuoria, jotka kesätöiden sijaan paiskivat töitä omien yritystensä parissa.

Nuoret yrittäjät ja tuoreet 18-vuotiaat ylioppilaat Elin EK, Max Romsi ja Kasper Pursiainen painavat pitkiä päiviä yrityksensä parissa. Kiinteistöalan yrityksessä EMK Siivous- ja pihapalvelut Oy:ssa tehdään esimerkiksi pihatöitä, siivoustöitä ja nurmikon leikkuuta.

Työpäivät ovat saattaneet nuorilla venyä joskus jopa 15-tuntisiksi.

– Päivät ovat vaihtelevia. Erityisesti kesäisin on paljon töitä. Se on kivaa, että on tekemistä, Kasper Pursiainen kertoo.

Yläkoulukurssilta osakeyhtiöksi

Kolmikko aloitti yrityksensä toiminnan jo lähes neljä vuotta sitten yläasteen yrittäjyyskurssilla.

– Meillä meni silloin niin hyvin, että päätimme jatkaa. Tietysti siinä oli haasteita, mutta se oli kivaa, Kasper Pursiainen kertoo.

Asiakkaat ovat suhtautuneet nuoriin työntekijöihin pääsääntöisesti positiivisesti.

– Suurimman osan mielestä on kiva, että nuoret yrittää. Välillä asiakas ei heti usko taitoihimme, koska olemme niin nuoria. Pääosin olemme saaneet tosi hyvää palautetta.

Yläkoulun jälkeen nuoret jatkoivat yritystoimintaansa 4H-yrittäjinä. Vuosi sitten he päättivät perustaa osakeyhtiön. Kolmikko työllistää myös alihankkijoina kahdeksan muuta nuorta, jotka toimivat 4H-yrittäjinä.

– Paperityöt olivat haastavia. Emme olleet ennen tehneet sellaista, ja kaikki oli uutta. Siitäkin selvittiin, Pursiainen muistelee.

Yrittäminen kiinnostaa yhä enemmän

Nuorten kasvanut innostus yrittämiseen näkyy 4H-yritysten määrän huimana kasvuna. 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski kertoo, että viimeisen seitsemän vuoden aikana yritysten määrä on kasvanut vuosittain.

– Uskon, että ihmisten kiinnostus vielä kasvaa, kun he saavat enemmän tietoa toiminnastamme.

Vuonna 2024 yli 2 700 nuorta toimi 4H-yrittäjinä. Määrä oli 20 prosenttia suurempi kuin sitä edellisenä vuonna.

Tänä vuonna nuoret ovat pistäneet pystyyn jo tuhat uutta yritystä. Alakoski uskookin, että tänä vuonna yrittäjien määrä tulee kasvamaan yli 3 000 nuoreen yrittäjään.

– 4H-yrittäjänä voi aloittaa jo 13-vuotiaana ja jatkaa 28 ikävuoteen asti. Yritystoimintaa voi harjoittaa kesäisin tai sitten jatkaa sitä myös syksylle.

4H-yrittäjätoiminnan tarkoituksena on, että nuori saa tukea yritystoimintaansa. Jokainen 4H-yrittäjä saa yrityskoulutuksen. Heille annetaan myös yritysohjaaja, joka auttaa toiminnan alussa.

– Haluamme, että nuori yrittää turvallisesti. Tuomme esille koulutuksessa myös yrittäjyyteen liittyviä riskejä, Alakoski kertoo.

Tomi Alakosken mukaan syy yrittäjyyden mielenkiinnon nousulle on se, ettei yrittäminen näyttäydy yhtä pelottavana kuin aiemmin. Myös vaikea työllisyystilanne vaikuttaa nuorten innostukseen yrittää.

4H-yrittämisessä on kuitenkin myös rajoitteita: nuori saa tienata vuodessa enintään 8 000 euroa.

Halu jatkaa, vaikka koulu kutsuu

EMK Siivous- ja pihapalveluiden yrittäjäkolmikolla on tähtäimessä jatkokouluttautuminen. Se saa kuitenkin vielä odottaa ainakin vuoden.

– Pidämme välivuoden ja yritämme. Meillä miehillä on armeija ja sen jälkeen menemme opiskelemaan. Tavoitteena on jatkaa yritystoimintaa opinnoista huolimatta, Kasper Pursiainen kertoo.

Pursiainen kannustaa muitakin nuoria kokeilemaan yrittämistä. Hänestä 4H-yrittäminen on hyvä tapa kokeilla toimintaa.

– Yrittäjyydessä parasta on vapaus. Saa itse päättää ja tehdä. Totta kai on myös paljon vastuuta, mutta se on mielestäni kivaa.