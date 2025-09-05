Kehitysvammaiselle potkut K-Supermarketista 19 vuoden jälkeen – nyt tuli päätös: Mika ei palaa vanhaan työhönsä

Kehitysvammainen Mika Ruonala ei aio palata töihin oululaiseen K-Supermarketiin, jossa hänen työnsä päättyivät 19 vuoden uran jälkeen omistajapariskunnan vaihduttua.

Tapauksesta nousi alkuviikolla valtaisa mylläkkä etenkin sosiaalisessa mediassa, kun Helsingin Sanomat uutisoi tapauksesta. Ruonala oli palvellut K-Supermarket Välivainiossa niin sanotussa tuetussa työtoiminnassa, viimeksi pullokonevastaavana.

Uudet kauppiaat aloittivat kaupan vetäjinä virallisesti maanantaina. Kauppias Juha Mikkola kertoi HS:lle, että päätös ei tullut osapuolille yllätyksenä vaan se liittyi kauppiasvaihdoksen yhteydessä tehtyihin useisiin sopimus- ja järjestelyratkaisuihin.

– Pullohuoneen uudistuksen myötä siihen liittyvät työtehtävät olivat vähentyneet ja ne ajateltiin järjestää uudelleen.

Tiistaina pariskunta huomasi, kenties saamansa palautteen perusteella tehneensä ison virheen. He kommentoivat muun muassa, että tuetun työn merkitys ei ollut heille aiemmin selvää, ja kutsuivat Ruonalan takaisin juttelemaan.

– Teimme tuossa tilanteessa päätöksen vajavaisin tiedoin, liian nopeasti ja se oli väärä. Olemme tästä pahoillamme, päivityksessä lukee.

"Kovasti kuormittanut Mikaa"

Kauppiaspariskunta toivoi pääsevänsä uuteen sopimukseen Ruonalan kanssa. Ruonalan sisko Mari Mökkönen vahvistaa kuitenkin MTV Uutisille, että hänen veljensä ei palaa enää vanhaan työpaikkaansa.

Mökkösen mukaan hänen veljensä hyvinvointia tukee takaisin normaaliin arkirytmiin ja rutiineihin paluu, ja hän toivoo, että asialla häirittäisi hänen veljeään enempää.

– Mika on tosiaan tehnyt päätöksen itse olla palaamatta Välivainiolle ja kunnioitamme sitä. Asia on kovasti kuormittanut Mikaa ymmärrettävästi ja toivommekin perheenä rauhaa Mikalle arkeen paluuseen ja että ihmiset eivät asiaa enempää käsittelisi Mikan kanssa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Mökkösen mukaan Mikan tavoitteena on palata kaupan alan töihin tulevaisuudessakin. Uutta työpaikkaa ollaan järjestelemässä, mutta siitä ei ole vielä kerrottavaa.

Mökkönen haluaa kiittää Keskoa hänen veljensä pitkästä urasta työosuusrahalla.

– Työtoiminnalla on ollut iso merkitys Mikan hyvinvoinnille arjen tukipilarina. Emme ole missään kohtaa vuosien varrella kokeneet, että häntä olisi kohdeltu väärin. Haluamme kiittää ihanaa työyhteisöä ja aiempia kauppiaita ja toivottaa työrauhaa kaikille osapuolille tästä eteenpäin.

Taloussanomien mukaan Kesko kannustaa kauppiaita työllistämään eri tavoin työkykyrajoitteisia ihmisiä ja että kaupoissa on paljon töissä tuen piirissä olevia henkilöitä.