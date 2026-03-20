F1-talli Audin tallipäällikkö Jonathan Wheatley jättää tehtävänsä välittömästi.
Talli tiedotti asiasta perjantaina. 58-vuotias Wheatley ehti toimia tehtävässään vuodesta 2025 lähtien. Hän on työskennellyt F1-uransa aikana Benettonilla, Renault'lla ja Red Bullilla.
Wheatleyn paikan ottaa Audin F1-projektin johtajana toiminut Mattia Binotto. Binotto on toiminut uransa aikana myös Ferrarin tallipäällikkönä vuosina 2019-22.
Autosport uutisoi torstaina, että Wheatley olisi siirtymässä Aston Martinin tallipomoksi Adrien Neweyn astuessa pestistä syrjään tekniseksi johtajaksi. Aston Martin ei ole toistaiseksi vahvistanut uutista.