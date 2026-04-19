Max Verstappen lähetti viestin Juha Miettisen kuolemaa koskien.
Suomalainen rata-autoilija Juha Miettinen, 66, kuoli lauantaina Saksassa Nürburgringin 24 tunnin kilpailun karsintakisan joukkokolarissa.
Kuusi muuta kuljettajaa loukkaantui vakavasti muttei hengenvaarallisesti. Kilpailu keskeytettiin välittömästi. Järjestäjät viestittivät, että suomalaisen BMW-kuljettajan muiston kunnioittamiseksi järjestetään sunnuntaina minuutin hiljainen hetki ennen kuin kilpailu jatkuu.
Tragediaa on kommentoinut myös Nürburgringin tapahtumassa mukana oleva nelinkertainen F1-maailmanmestari Max Verstappen.
– Olen järkyttynyt siitä, mitä tänään tapahtui, alankomaalaistähti kommentoi lauantaina Instagram-tarinoissaan.
Verstappen lähetti painavan viestin.
– Moottoriurheilu on meille kaikille rakas laji, mutta tällaisina aikoina tämä on muistutus siitä, kuinka vaarallista se voi olla. Välitän osanottoni Juhan perheelle ja läheisille.
Verstappen ei ollut onnettomuuden hetkellä radalla.
Max Verstappen ajamassa Nürburgringilla lauantaina./All Over Press