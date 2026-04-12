Saksan Bundesliigassa pelaava Union Berlin on antanut potkut seuran päävalmentajana toimineelle Steffen Baumgartille.
Seura ilmoitti päätöksestään myöhään lauantai-iltana Unionin hävittyä sarjajumbo Heidenheimille 1–3.
Union Berlin on tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla 11. Vaikka ero putoamiskarsintoihin joutuvaan 16. sijaan on vielä seitsemän pistettä, ryhtyi seurajohto koviin toimiin kehnon kurssin kääntämiseksi.
Baumgartin korvaajaksi Union nimesi Marie-Louise Etan, joka on toiminut seuran alle 19-vuotiaiden päävalmentajana.
Etasta tulee Bundesliigan historian ensimmäinen naispäävalmentaja.
– Meidän kautemme toinen puolikas on ollut todella iso pettymys, emmekä anna sarjasijoituksemme sokaista meitä. Me tarvitsemme kipeästi pisteitä säilyttääksemme sarjapaikkamme, Union Berlinin urheilujohtaja Horst Heldt toteaa tiedotteessa.
Eta toimii pestissään loppukauden ajan. Tämän jälkeen hän siirtyy suunnitellusti seuran naisjoukkueen päävalmentajaksi.