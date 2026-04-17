Jos Verstappen kommentoi X:ssä kärkkäästi Ralf Schumacherin puheita.

Entinen F1-kuljettaja ja nykyinen -asiantuntija Ralf Schumacher ruoti Red Bullin tilannetta kriittisesti Backstage Boxengasse -podcastissa. Hän luonnehti autoa "katastrofiksi" ja vaikeaksi ajaa ja sanoi tiimin olevan tällä hetkellä kaoottinen.

– Selkeää kommunikaatiota ulkomaailman kanssa ei ole, Schumacher lausui.

Hän otti kiinni myös tiimin pitkäaikaisen neuvonantajan lähtöön. Hänen mukaansa Helmut Marko on jättänyt jälkeensä tyhjiön.

– Helmut Marko puuttuu hahmona, joka antaisi jonkinlaista suuntaa.

Schumacher totesi Red Bullin tähtikuljettaja Max Verstappenin menettäneen Markon myötä "tärkeän äänen leirissään".

Helmut Markon (oik.) pitkä rupeama Red Bullilla päätettiin viime vuoteen. Veteraani oli Max Verstappenin kanssa läheistä pataa.xpbimages.com

Jos Verstappen kipakkana

Max Verstappenin isä Jos Verstappen päätti iskeä lusikkansa verbaalisoppaan.

Isä-Verstappen tuuttasi kommenttinsa Schumacherin podcast-lausunnoista artikkelin tehneen RacingNews365.comin X-julkaisun yhteyteen.

– Ralf puhuu paljon paskaa, aikanaan saksalaisen kanssa samaan aikaan F1-sarjassa kilpaillut Jos Verstappen täräytti.