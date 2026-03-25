Valtiovarainministeri hermostui toimittajien kysymyksiin polttoaineen jakeluvelvoitteesta. Katso hetki videolta.
Polttoaineen hinnan noustessa hallituksen agendalle on noussut kysymys siitä, pitäisikö nousun suhteen tehdä jotain.
Maanantaina Ruotsin hallitus kertoi, että se aikoo laskea polttoaineen verotusta nousevan öljyn hinnan vuoksi. Vero aiotaan alentaa EU:n vähimmäistasolle.
Toimittajat tivasivat eilen valtionvarainministeri Riikka Purralta vastauksia siihen, onko hallituksen suunnitelmissa tehdä jotain samansuuntaista tai puuttua esimerkiksi jakeluvelvoitteeseen, joka vaikuttaisi bensan hintaan pumpuilla.
Toimittajat esittivät myös oppositiosta esiin nousseita ehdotuksia esimerkiksi siitä, että hintahelpotus ohjattaisiin heikompiosaisille.
Usean jatkokysymyksen jälkeen jo valmiiksi hermostuneen oloisella Purralla meni lopullisesti hermo.
– Olisiko vielä hyviä kysymyksiä? ministeri sivalsi sarkastisesti.
Kun yksi kysymys vielä kuului, Purra poistui takavasemmalle, mutta palasi pian toimittajien luokse ja läksytti heitä.
– Minusta on huvittavaa, että tässä tilanteessa te poimitte opposition jokaisen narahduksen.
Purra jatkoi sanoen, että viime kaudella perussuomalaisten istuessa oppositiossa, he "pystyivät vain unelmoimaan tällaisesta tilanteesta".