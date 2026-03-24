79-vuotias mies on kateissa Pielavedellä.
Poliisi etsii Pielaveden keskustan alueelta aamulla keskiviikkona kadonnutta 79-vuotiasta miestä. Miehestä on edellinen havainto aamuyhdeksältä Puustellin leipomon lähellä.
Kadonnut on noin 170-senttinen, hänellä on päässään lippalakki ja silmälasit, jalassaan mustat kumisaappaat. Päällään hänellä on haalistunut, tummansininen takki. Mies liikkuu poliisin mukaan hyvin ilman apuvälineitä.
Poliisi pyytää miehestä havaintoja puhelimitse hätäkeskukseen (112).