79-vuotias mies on kateissa Pielavedellä.

Poliisi etsii Pielaveden keskustan alueelta aamulla keskiviikkona kadonnutta 79-vuotiasta miestä. Miehestä on edellinen havainto aamuyhdeksältä Puustellin leipomon lähellä.

Kadonnut on noin 170-senttinen, hänellä on päässään lippalakki ja silmälasit, jalassaan mustat kumisaappaat. Päällään hänellä on haalistunut, tummansininen takki. Mies liikkuu poliisin mukaan hyvin ilman apuvälineitä.

Poliisi pyytää miehestä havaintoja puhelimitse hätäkeskukseen (112).