Aviomies poltti eroa halunneen kolmen lapsen äidin autoonsa. Mies tuomittiin murhasta.

34-vuotias nainen joutui julman kunniamurhan uhriksi joulukuun lopussa 2023 Vantaalla. Oikeuden mukaan naisen irakilainen aviomies murhasi hänet sytyttämällä naisen auton tuleen niin, että hän kuoli palossa.

Hätäkeskus sai 30. joulukuuta 2023 puoli kolmen aikaan iltapäivällä ilmoituksen, kun pienet lapset olivat huolissaan äidistään.

2-, 3- ja 12-vuotiaat lapset olivat olleet kotona keskenään edellisestä iltapäivästä lähtien, koska äiti oli lähtenyt käymään kaupassa. Lapset olivat kolmestaan kotona vuorokauden.

12-vuotias esikoistyttö oli huolehtinut pienistä sisaruksistaan ja yrittänyt toistuvasti tavoittaa äitiä puhelimella, mutta äiti ei vastannut. Lopulta tyttö meni naapuriin pyytämään apua. Naapuri soitti hätäkeskukseen.

Poliisipartio tuli paikalle selvittämään asiaa. Pian myös naisen 43-vuotias aviomies saapui yllättäen paikalle. Poliisi otti hänet kiinni jo tässä vaiheessa, vaikka naisen ruumista ei vielä ollut löytynyt.

34-vuotias nainen oli hakenut lopullista avioeroa miehestä alle kaksi viikkoa ennen henkirikosta. Hän oli vaatinut samalla lasten yksinhuoltajuutta. Parin välillä oli viestittelyä vielä muutamia päiviä ennen tekoa.

– Viesteistä kävi, että nainen oli se osapuoli, joka halusi erota ja mies ei sitä hyväksynyt. Hänen mielestään se ei käynyt, rikoskomisario Sanna Rentola Itä-Uudenmaan poliisista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Nainen löytyi kuolleena autosta

Poliisi aloitti miehen kiinnioton jälkeen laajat etsinnät naisen ja tämän auton löytämiseksi. Auto löytyi 1. tammikuuta 2024 puolen päivän jälkeen hylättynä Vantaalta erään tien päästä noin kilometrin päästä uhrin kodista.

Nainen löytyi kuolleena auton takapenkin jalkatilasta. Uhrin kädet ja jalat oli sidottu naruilla. Autossa oli myös bensakanisteri.

Oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa selvisi, että nainen oli elossa palon syttyessä. Hän kuoli häkään ja hengitysteiden palovammoihin.