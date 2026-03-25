Ydinaserajoitusten poistamisen tapa jakaa edelleen puolueita. Kukaan ei ole tuomassa ydinaseita Suomeen, korostaa Petteri Orpo.

Eduskuntapuolueiden johtajat keskustelivat tänään ydinaseisiin liittyvien rajoitusten poistamisesta.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon aiotaan tehdä kirjaus, jonka mukaan Suomeen ei saa tuoda rauhan aikana ydinaseita.

– Keskeinen viesti on se, että Suomesta ei ole tulossa ydinasevaltaa. Suomeen ei normaaleissa oloissa sijoiteta ydinaseita eikä niitä kukaan ole tänne tarjonnut tai tuomassa, Orpo kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Hallitus on poistamassa ydinenergialaista pykälät, jotka ovat kategorisesti kieltäneet ydinaseiden säilyttämisen ja kuljettamisen Suomessa.

Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, että uudistuksen tavasta on edelleen erimielisyyksiä puolueiden kesken.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat vastustaneet rajoituksien poistamista laista. Selontekoon vastapainoksi tehtävä kirjaus ei riitä näille puolueille.

– Vaikka he olisivat loppuun asti sitä mieltä, toivon, että he voivat tulla silti mukaan tähän selontekotekstiin. Jolla suomalaisille kuitenkin viestitään se, että Suomesta ei tule ydinasevaltaa, Orpo totesi.

