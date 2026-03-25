Suomen Iida Karhunen on varmistanut paikkansa Tšekin Prahassa käytävien taitoluistelun MM-kisojen naisten vapaaohjelmassa.

Karhunen keräsi lyhytohjelmastaan 61,40 pistettä. Horjahdus hyppy-yhdistelmän alastulossa aiheutti yhden pisteen kaatumisvähennyksen.

Karhusen ennätyspisteet 65,06 ovat helmikuisista Milano-Cortinan talviolympiakisoista, joissa hän sijoittui 16:nneksi.

Lyhytohjelma Prahassa on vielä kesken. Kun jäljellä on kuusi luistelijaa, Karhusen pisteet oikeuttavat kahdeksanteen sijaan, eli hänen sijoituksensa lyhytohjelman jälkeen on vähintään 14:s.

Vapaaohjelmaan etenevät lyhytohjelman 24 parasta luistelijaa.