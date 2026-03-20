Lähi-idän sotatoimien ja maailmankauppaa hyydyttävän Hormuzinsalmen sulun kaltaisia uutisia ei tarvittaisi nyt lainkaan.

Talouskasvuarvioita on korjattava alaspäin Iranin sodan takia. "En nuku kovin hyvin", myöntää työministeri Matias Marttinen.

Marttinen johtaa työryhmää, joka haarukoi ja valmistelee toimia hallituksen kevään kehysriihtä varten. Täsmätoimia on nyt etsittävä erityisesti yksityisen kulutuksen liikkeelle saamiseksi.

Opposition vaatimus työttömyysturvan suojaosien palauttamisesta ei ole tällä tietoa toteutumassa. Mitään valmistelua ei ole käynnissä.

– On selvää, että tämä on ollut puolueeni hyvin pitkäaikainen tavoite. Mutta olemme monipuoluehallituksessa ja siellä tehdään yhteisiä ratkaisuja. Nyt katsomme nimenomaan sellaisia kokonaisuuksia, jotka ovat kustannustehokkaita ja joilla voitaisiin saada kotimaista kulutusta liikkeelle tai tukea entistä paremmin elinkeinoelämämme investointeja, Marttinen toteaa.