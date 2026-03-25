Vantaalaisessa päiväkodissa tapahtui vakava onnettomuus tiistaina, kun lapsi jäi puristuksiin seinän ja kaappisängyn väliin.
Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) julkaisi keskiviikkona kuvan samankaltaisesta sängystä, joka liittyy Vantaalla tiistaina päiväkodissa tapahtuneeseen onnettomuuteen.
Otkes on julkaissut kuvan viestipalvelu X:ssä. Samassa julkaisussa se kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää torstaina.
Lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin Vantaan Kelokuusen päiväkodissa. Poliisi on aloittanut tapauksesta esitutkinnan.
Tässä vaiheessa tapahtunutta tutkitaan törkeänä vammantuottamuksena.