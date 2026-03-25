Paniikkihäiriö oli Henri Alénille kova paikka | MTV Uutiset

Henri Alén oli lomamatkalla, kun oireet alkoivat – paniikkihäiriön puhkeaminen oli huippukokille kova paikka 8:44 Katso koko haastattelu: Henri Alén – paniikkihäiriö ei pysäyttänyt huippukokin uraa Julkaistu 25.03.2026 16:09 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Muun muassa terapia on auttanut Henri Alénia ymmärtämään, mistä hänen paniikkihäiriönsä johtuu. Huippukokki Henri Alén sairastui paniikkihäiriöön ollessaan noin 25-vuotias. Ensimmäisen kerran paniikkihäiriön oireet nostivat Alénin kohdalla päätään hänen ollessaan Espanjan-lomalla puolisonsa kanssa. Pari oli juuri menossa syömään maailman parhaaksi ravintolaksi tituleerattuun El Bulliin, ja tunnelma oli odottavaisen jännittynyt. – Jotenkin se laukaisi ensimmäisen paniikkihäiriöoireen siellä Barcelonassa. Hirveästi ei ole muistikuvia siitä ruokailusta. Siitä se lähti silloin, hän muistelee Huomenta Suomen haastattelussa. Henri Alénin mielestä paniikkihäiriön kohdalla kaikkein tärkeintä on ymmärtää, mistä on kyse.Kimmo Brandt/All Over Press Lue myös: Tällaisia ovat paniikkihäiriön oireet – paniikkikohtauksia voi olla jopa päivittäin: "Voi tulla voimakasta kuoleman pelkoa ja pelkoa itsekontrollin menettämisestä" Paniikkihäiriön puhkeaminen oli huippukokille kova paikka. Oireet olivat hänen kohdallaan rajut.

– Se ei ollut yksi ainoa oire, vaan sitä jatkui aika pitkään, hän kertaa.

Alénin kohdalla paniikkihäiriö on oireillut muun muassa sosiaalisissa tilanteissa ja paineen seurauksena. Aluksi oireet puskivat pintaan sellaisissa paikoissa, joissa niitä oli mahdotonta ennakoida.

– Se voi olla ruokakauppa, metro tai mikä vain. Sitten aloin itse tutkimaan, että missä niitä tulee ja vähän myös altistamaan itseäni, hän sanoo.

– Mikään ei ole pahempaa kuin että jäät liian pitkäksi aikaa kotiin nyhjäämään etkä tee mitään. Se vain kasvaa, ainakin omalla kohdallani, pahemmaksi, hän jatkaa.

Alén kuvaa paniikkihäiriön olevan kuin liian herkäksi säädetty palohälytin: vaikka vaaraa ei vielä ole eikä savuakaan liiemmin näy, alkaa hälytin siitä huolimatta huutamaan aiheuttaen taistele tai pakene -reaktion.

– Kaikkein tärkeintä on mielestäni se, että ymmärrät, mistä on kyse. Sen takia luin paljon asiasta ja kävin terapiassa, jotta opin ymmärtämään, mistä se johtuu. Sitä kautta sitä oppii myös hallitsemaan vähän paremmin.

