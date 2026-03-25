Muun muassa terapia on auttanut Henri Alénia ymmärtämään, mistä hänen paniikkihäiriönsä johtuu.
Huippukokki Henri Alén sairastui paniikkihäiriöön ollessaan noin 25-vuotias.
Ensimmäisen kerran paniikkihäiriön oireet nostivat Alénin kohdalla päätään hänen ollessaan Espanjan-lomalla puolisonsa kanssa. Pari oli juuri menossa syömään maailman parhaaksi ravintolaksi tituleerattuun El Bulliin, ja tunnelma oli odottavaisen jännittynyt.
– Jotenkin se laukaisi ensimmäisen paniikkihäiriöoireen siellä Barcelonassa. Hirveästi ei ole muistikuvia siitä ruokailusta. Siitä se lähti silloin, hän muistelee Huomenta Suomen haastattelussa.
Henri Alénin mielestä paniikkihäiriön kohdalla kaikkein tärkeintä on ymmärtää, mistä on kyse.Kimmo Brandt/All Over Press
Paniikkihäiriön puhkeaminen oli huippukokille kova paikka. Oireet olivat hänen kohdallaan rajut.