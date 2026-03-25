Kokoomuksen varapuheenjohtajakisassa on jo runsaasti ehdokkaita, mutta haastajia Orpolle ei ole vielä löytynyt.

Espoolainen kansanedustaja Pia Kauma pyrkii kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että hän toisi puolueen johtoon ulkopoliittista osaamista ja neuvottelutaitoja.



Pääministeri Petteri Orpolle ei ole löytynyt haastajaa puheenjohtajakisaan, mutta varapuheenjohtajaehdokkaita on ilmaantunut kaikkiaan jo yhdeksän.



Kokoomuksen nykyisistä varapuheenjohtajista puolustusministeri Antti Häkkänen ja kansanedustaja Karoliina Partanen haluavat jatkaa, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ei tavoittele jatkokautta.



Varapuheenjohtajakisaan ovat aiemmin ilmoittautuneet kansanedustajat Heikki Autto, Janne Jukkola, Mia Laiho ja Tere Sammallahti sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Ehdolla on myös hämeenlinnalainen kaupunginvaltuutettu Sari Rautio.

Valinnat tehdään puoluekokouksessa Jyväskylässä 5.–7. kesäkuuta.