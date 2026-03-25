Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto vaatii vientivetoisen palkkamallin purkamista. Liitto haluaisi purkaa lain, jonka mukaan vientiteollisuus määrittää yleisen palkkalinjan ylärajan.
Palkkaneuvotteluiden päänavaajana yleensä toimiva Teollisuusliitto esitteli tänään eduskuntavaalitavoitteitaan. Puheenjohtaja Riku Aalto haukkui odotetusti nykyhallituksen työmarkkinapäätökset ja esitti peruutuksia niin lakkorajoituksiin, paikalliseen sopimiseen kuin ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden purkamiseenkin.
Vientialojen mahtiliitto on kyllästynyt myös rooliinsa palkkaneuvottelujen päänavaajana. Liitto haluaisi purkaa lain, jonka mukaan vientiteollisuus määrittää yleisen palkkalinjan ylärajan.
– Niin kauan kuin tällainen malli on lainsäädäntöön kirjattu, niin se johtaa siihen, että mikrometrin mitalla arvioidaan sitten mahdollisia tekstimuutoksia ja niiden vaikutuksia, tuskaili puheenjohtaja Aalto.
– Sillä tavalla tämä malli jäykistää koko neuvottelutoimintaa niin työnantajan kuin myös palkansaajan puolella. Siksi olemme sitä mieltä, että tämä malli pitäisi purkaa, perusteli Aalto.
Teollisuusliittoa korpeaa se, että nykymallissa se joutuu tavallaan neuvottelemaan kaikkien muidenkin palkankorotuksista, mikä työnantajan painostamana luo lisäpaineita maltillisiin ratkaisuihin.
Päänavaajaliiton tuskaa lisää se, että vaikka lain hengen mukaan vientialojen palkkaratkaisu määrittää vain korotusten ylärajan, niin käytännössä kaikki muut alat julkista sektoria myöten pitävät ylärajaa jo kuin kaikille sovittuna korotuksena.
Vaatimuksia myös valtakunnansovittelijalle
Teollisuusliiton mielestä vientivetoinen palkkamalli ohjaa liikaa myös valtakunnansovittelijan toimintaa.
– Valtakunnansovittelijan olisi syytä ottaa entistä tarkemmin kummankin osapuolen näkökulmat huomioon sovittelutoiminnassa, toivoi Aalto.