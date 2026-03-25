Ydinasekeskusteluissa ei otettu askelia eteenpäin, sanoo oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
Eduskuntapuolueiden johtajat keskustelivat tänään ydinaseisiin liittyvien rajoitusten poistamisesta pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla.
Lue lisää: Petteri Orpo: Teemme selkeän linjauksen, että Suomesta ei tule ydinasevaltaa
Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman antoi keskiviikkona Orpon tiedotustilaisuuden jälkeen ymmärtää, että keskusteluissa ydinaserajoituksista on otettu jopa takapakkia siitä, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli asiasta puoluejohtajien kanssa pari viikkoa sitten.
– Valitettavasti nyt tässä kokouksessa, jos askelia otettiin, niin ne eivät ainakaan eteenpäin menneet, Lindtman sanoi.
– Hallitus ei valmis liikkumaan tuumaakaan omasta kannastaan asiassa, Lindtman sanoi.
SDP:n kanta on Lindtmanin mukaan yhä se, että ydinaserajoitusten tulisi olla kirjattu lakiin.
Keskustalta esitykselle tuki
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi puolueen tukevan hallituksen esitystä ydinaserajoitusten poistamisesta sekä hallituksen suunnittelemaa ydinaseita koskevaa yhteistä selontekoa.
– On perusteita sille, että rajoituksia lainsäädännöstä puretaan. Ja selontekoon jykevät kirjaukset samaan tapaan kuin muissa Pohjoismaissa, niin silloin meillä on tosiasiassa samantapainen linja kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.