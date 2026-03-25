– On perusteita sille, että rajoituksia lainsäädännöstä puretaan. Ja selontekoon jykevät kirjaukset samaan tapaan kuin muissa Pohjoismaissa, niin silloin meillä on tosiasiassa samantapainen linja kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

– Valitettavasti nyt tässä kokouksessa, jos askelia otettiin, niin ne eivät ainakaan eteenpäin menneet, Lindtman sanoi.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman antoi keskiviikkona Orpon tiedotustilaisuuden jälkeen ymmärtää, että keskusteluissa ydinaserajoituksista on otettu jopa takapakkia siitä, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli asiasta puoluejohtajien kanssa pari viikkoa sitten.

Pääministeri Orpo kertoi tämän jälkeen hallituksen valmistelevan yhdessä presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.

Keskusta oli ehdottanut vastaavaa ydinasejulistusta tätä ennen. Hallituksen esittämä kirjaus on määrä tehdä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon.



SDP ei ole ollut ratkaisuun tyytyväinen. Sen mukaan tämänkaltainen julistus olisi tullut tehdä ennen Yhdysvaltojen kanssa tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen eli DCA-sopimuksen solmimista.