Yhdysvaltalainen aitajuoksija Alia Armstrong on selvinnyt varoituksella kielletyn aineen käytöstä.
Armstrong sai viime viikolla osallistua Puolan Torunissa järjestettyihin yleisurheilun MM-hallikisoihin huolimatta kolme päivää aiemmin ilmi tulleesta positiivisesta dopingtestistään.
Asiasta uutisoi muun muassa Inside the Games -sivusto.
25-vuotiaan Armstrongin kilpailukauden ulkopuolella otetusta näytteestä löytyi spironolaktonia, joka on urheilussa kielletty nesteenpoistolääkkeenä.
Armstrong perusteli lääkkeen käyttöä aknen hoidolla. Hänellä ei kuitenkaan ollut esittää reseptiä väitteensä tueksi.
– Olin todella hermostunut. En tiennyt, mistä on kyse, koska en tiennyt sen olevan kielletty aine. Olen oppinut tästä kokemuksesta, ja lääkärini vakuutti minulle, että se oli lääke, jota voin ottaa. Luotin lääkäriini, mutta ymmärsin, että minun pitää olla myös enemmän perilla antidopingsäännöistä, Armstrong kirjoitti viestipalvelu X:n päivityksessään.
Yhdysvaltain antidopingviranomainen USADA hyväksyi selityksen. Armstrong sai dopingrikkomuksesta varoituksen.
Armstrong sijoittui Torunin 60 metrin aitajuoksufinaalissa kuudenneksi ajalla 7,85. Hän voitti helmikuussa kultaa Yhdysvaltain hallimestaruuskisoissa. Oregonin MM-kisoissa 2022 Armstrong juoksi 100 metrin aitojen hopeaa.