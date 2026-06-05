Itämerta voidaan pitää yhtenä maailman saastuneimpana merenä. Nyt sen siivoamiseen voi osallistua lainaveneellä.

Tänä vuonna Helsingissä on mahdollista auttaa Itämeren siivoamisessa soutuveneestä käsin.

Itämeri Plogging ry toteuttaa yhdessä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa kesällä hankkeen, jossa on mahdollista varata ilmaiseksi soutuveneitä siivoustarkoitukseen. Espoossa soutuveneet ovat olleet käytössä jo viime kesänä.

Soutuveneet mahdollistavat niin sanotun magneettikalastuksen, jossa voimakasta magneettia vedetään vesistön pohjaa pitkin ja nostetaan ylös romumetallia sekä muuta roskaa.

Aiempina vuosina mahdollisuutena on ollut varata kajakkeja, joiden kanssa on voinut lähteä poimimaan roskia. Niillä on kerätty yli 10 000 kiloa roskaa, mukana hankkeessa olevan Laguunin tiedotteessa kerrotaan.

Kajakit ovat käytössä myös tänä kesänä soutuveneiden ohella.

Laguunin toimitusjohtajan ja Itämeri Plogging ry:n puheenjohtaja Juuso Tilaeus kertoo MTV Uutisille, että toiminta soveltuu parhaiten kahden tai kolmen ihmisen ryhmälle.

– Voi ihan hyvin ottaa vaikka lapset mukaan, jos lähtee perheen kesken tai vaikka kaverin kanssa, Tilaeus kertoo.

– Se yhdistää merellisen tekemisen ja Itämeren suojelun.

MTV Uutiset kävi testaamassa Helsingin Mustikkamaalla soutuveneiden ja magneettikalastuksen toimivuutta. Tällä kertaa haaviin jäi muun muassa ostoskärry.