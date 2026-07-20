Kyseessä on jo kymmenes Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaannorpan pyydyskuolema.
Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina.
Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaannorpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen.
Kyseessä on jo kymmenes Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaannorpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä kymmenen viime vuoden aikana saimaannorppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin kuusi vuodessa.