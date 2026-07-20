MTV:n MM-jalkapallolähetykset keräsivät jättimäisen yleisön.
MTV Katsomossa ja MTV:n kanavilla välitettiin sunnuntaina päättyneiden MM-kisojen aikana kaikkiaan 52 ottelua, jotka tavoittivat yhteensä yli 3,8 miljoonaa suomalaista.
MTV esitti MM-kisojen otteluista puolet, avauspotkusta pronssiotteluun.
Turnauksen kokonaistavoittavuus nousi samalle tasolle Leijonien kultaan päättyneen jääkiekon MM-turnauksen kanssa.
MTV:n lähetyksistä 14 tavoitti yli miljoona katsojaa. Koko kisojen katsotuin ottelu oli Englannin ja Argentiinan välierä, joka keräsi MTV Katsomon ja televisioiden ääreen 1,6 miljoonaa silmäparia.
– Urheilu on kerännyt suomalaiset yhteen viimeisen kahden kuukauden aikana – ensin jääkiekon, sitten jalkapallon MM-kisojen pariin. Tällaisten yhteisten kokemusten ja elämysten välittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, MTV Urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero kommentoi.
Huikea jalkapallokarnevaali paketoitiin sunnuntaina, kun Espanja palasi maailmanmestariksi 16 vuoden tauon jälkeen.