Kainuun rajavartiosto kehottaa mökkiläisiä tarkistamaan omaisuutensa Perangan Pyhäjärvellä epäillyn valtionrajarikoksen takia.
Kainuun rajavartiosto otti lauantai-iltana Suomussalmen alueelta kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään tulleen laittomasti rajan yli maastoitse Venäjältä Suomeen. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos.
Rajan ylittäneiltä löytyi varastettua tavaraa, minkä vuoksi Perangan Pyhäjärvellä mökkien omistajia pyydetään tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa.
Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa.
Kainuun rajavartiosto tutkii tapahtunutta epäiltynä valtionrajarikoksena ja jatkaa tapauksen selvittämistä.