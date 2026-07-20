Lamine Yamalin veli Keyne on noussut todelliseksi tähdeksi MM-kisojen aikana.

Espanjan tähtipelaajan Lamine Yamalin, 19, pikkuveljestä Keynestä, 3, tuli oma ilmiönsä jalkapallon miesten MM-kisojen aikana. Yamalin suurimpana fanina tunnettu Keyne oli tuttu näky MM-otteluissa, kun hän hassutteli ja kannusti veljeään kohti maailmanmestaruutta.

Keyne ja veljesten äiti Sheila Ebana olivat jännittämässä paikan päällä MetLife Stadiumilla New Jerseyssä, kun Espanja ja Argentiina kohtasivat toisensa MM-finaalissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.

Espanjan voitettua maailmanmestaruuden Keyne pinkaisi stadionin kentälle ja ryntäsi onnittelemaan veljeään. Nimikoituun pelipaitaan pukeutunut pikkumies hyppäsi veljensä syliin, ja Yamal suukotti häntä poskelle.

Tilanteesta kuvattu video herättää laajaa ihastusta sosiaalisessa mediassa.

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Yamalin äiti sai Keynen vuonna 2022. Veljeksillä on ikäeroa 15 vuotta.

Yamal