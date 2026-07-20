MTV Uutiset näyttää suorana lähetyksenä Britannian vallanvaihdon.
Työväenpuolueen Andy Burnhamista tulee tänään Britannian viides pääministeri neljään vuoteen.
MTV Uutiset näyttää Burnhamin virkaanastumisen, avauspuheenvuoron sekä väistyvän pääministeri Keir Starmerin jäähyväispuheen suorana lähetyksenä.
Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Burnhamin odotetaan toteavan olevansa "erittäin tietoinen" siitä, että maan pääministerin paikka on ollut hyvin tuulinen viime vuosina.
Uuden pääministerin uskotaan lupaavan briteille "lisää hengitystilaa".
Burnhamin uskotaan painottavan puheessaan tasapainoisempaa ja vastuullisempaa politiikkaa kuin mitä hänen edeltäjänsä tulkitaan toteuttaneen.
16:58Andy Burnham aloittaa tänään Britannian pääministerinä. Tällainen mies hän on.