Garden Helsingin hallitukseen kuuluva Jan Vapaavuori avasi sanaisen arkkunsa hankkeen ympärille syntyneestä kohusta.
Hallituspuolueet tekivät puoliväliriihessä poliittisen päätöksen ehdollisesta, 35 miljoonan suuruisesta valtionavustuksesta Garden Helsinki -hankkeelle.
Päätös on herättänyt kohua muun muassa siksi, että hankkeessa on mukana pitkäaikainen kokoomuslainen poliitikko Jan Vapaavuori.
Vapaavuori on myös Garden Helsinki -hankkeen puheenjohtaja.
Hankkeen hallitus on myöntänyt syyllistyneensä prosessin aikana muutamaan virheeseen ja huolimattomuuteen.
Vapaavuoren mukaan ei kannata kuitenkaan jäädä ruotimaan yksittäisiä virheitä, koska sillä tavalla Suomea ei ainakaan saada nousuun.
– Tarvitsemme ennemminkin sellaista mielialaa, että uskalletaan tehdä, ottaa riskejä ja tehdä virheitä, jotta saamme synnytettyä tähän maahan jotakin hyvää, Vapaavuori toteaa MTV Uutisille.
– Varmasti olemme tämänkin hankkeen aikana tehneet virheitä. Tämä on erittäin vaikea ja iso hanke, hän jatkaa.