Heli Björn poimi tiistaina kuopiolaisella rannalla käsiinsä makeispussin, joka oli avattu ja jäänyt luontoon yli neljäkymmentä vuotta sitten.
Heli Björn vietti kesäpäivää perheensä kanssa uimarannalla Kuopion Päivärannassa tiistaina, kun hän teki löydön, jota voisi kuvailla surullisen historialliseksi.
Kuivalla rantahiekalla lojui lakupussi. Heli huomasi pussin keräillessään rannalta tapansa mukaan lasinsiruja ja muita roskia.
– Katsoin heti, että tuo on kyllä aika vanha, Heli kertoo MTV Uutisille.
Tämän pussin Heli Björn löysi kuopiolaiselta uimarannalta.Heli Björn
Fazerin lakritsipalapussissa oli tumma hahmo, jonka käyttämisestä yritys luopui rasismikeskustelun seurauksena vuonna 2008 eli 18 vuotta sitten.
Fazerin viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että kyseinen pussi on tätäkin vanhempi: se on peräisin 1980-luvun alusta.
– Pussissa oleva visuaalinen ilme ja Fazer-logon kirjainmuoto olivat käytössä jo 1970-luvulla, mutta pakkauksen oikeassa alakulmassa näkyvä kukkomerkki oli käytössä vain lyhyen aikaa 1980-luvun alussa, Fazer kertoo vastauksessaan.