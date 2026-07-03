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Heli löysi yli 40 vuotta vanhan karkkipussin | MTV Uutiset



Heli löysi uimarannalta todisteen muovin pirullisuudesta – "Katsoin heti, että tuo on kyllä aika vanha" Nelisenkymmentä vuotta vanhan karkkipussin löytöpaikan lähellä oli ennen leirintäalue. Heli Björn & AOP Julkaistu 03.07.2026 05:15 Piia Turunen Heli Björn poimi tiistaina kuopiolaisella rannalla käsiinsä makeispussin, joka oli avattu ja jäänyt luontoon yli neljäkymmentä vuotta sitten. Heli Björn vietti kesäpäivää perheensä kanssa uimarannalla Kuopion Päivärannassa tiistaina, kun hän teki löydön, jota voisi kuvailla surullisen historialliseksi. Kuivalla rantahiekalla lojui lakupussi. Heli huomasi pussin keräillessään rannalta tapansa mukaan lasinsiruja ja muita roskia. – Katsoin heti, että tuo on kyllä aika vanha, Heli kertoo MTV Uutisille. Tämän pussin Heli Björn löysi kuopiolaiselta uimarannalta.Heli Björn Fazerin lakritsipalapussissa oli tumma hahmo, jonka käyttämisestä yritys luopui rasismikeskustelun seurauksena vuonna 2008 eli 18 vuotta sitten. Fazerin viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että kyseinen pussi on tätäkin vanhempi: se on peräisin 1980-luvun alusta. – Pussissa oleva visuaalinen ilme ja Fazer-logon kirjainmuoto olivat käytössä jo 1970-luvulla, mutta pakkauksen oikeassa alakulmassa näkyvä kukkomerkki oli käytössä vain lyhyen aikaa 1980-luvun alussa, Fazer kertoo vastauksessaan. Jotain kertoo sekin, että pussista puuttuu viivakoodi.

Ylen

mukaan ensimmäinen viivakoodi skannattiin Suomessa Elannon kaupassa kesäkuussa 1983.

Helin löytämä pussi on siis todistettavasti ainakin 43 vuotta vanha.

– Pakkauksessa näkyvä numero 3581 ei ole valmistusleima tai päivämäärä, vaan tuotenumero. Pidempi numerosarja puolestaan on eränumero, mutta sen muodostamistapa on sittemmin muuttunut, eikä voi suoraan verrata nykyisiin eräkoodeihin, Fazerilta kerrotaan.

Fazerin mukaan pussi on peräisin 1980-luvun alusta.Heli Björn

"Harmittaa"

Heli kertoo, että löytöpaikan lähellä on ollut aikaisemmin leirintäalue.

– Entisaikaanhan varsinkin heiteltiin roskat luontoon. Kaikki, mikä oli pois näkyviltä, muka hautautui sinne. Mutta niin ne vain putkahtelevat esiin vielä vuosikymmenienkin päästä, Heli toteaa.

Vaikka ympäristötietoisuus on kasvanut, välinpitämättömyyttä on edelleen.

– Rannalla näki eilenkin, että ihmiset eivät todellakaan laita aina roskia roskikseen. Keräilin samalla reissulla ihan tuoreitakin roskia, jäätelöpapereita ja muuta. Kyllähän se harmittaa, että niitä jätetään sinne.

– Ei jätetä roskia tuleville sukupolville löydettäviksi vaan pidetään huolta luonnosta, Heli toivoo.

"Häviää pois silmistä, mutta ei maadu"

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n työelämäprofessori Mika Härkönen "ei ylläty yhtään" kuullessaan MTV Uutisilta vuosikymmenien takaisen makeispussin löytymisestä rannalta.

Härkönen kertoo, että maailman yleisimpiin muoveihin kuuluvat polyeteeni ja polypropeeni eivät varsinaisesti maadu.

– Muovi säilyy maan alla valolta suojassa kymmeniä, jopa satoja vuosia. Se ei paljon hetkahda, vaikka saisi vähän kosteuttakin, Härkönen sanoo.

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Muovi alkaa hajota luonnossa vain altistuessaan auringon ultraviolettisäteilylle.

– Silloin se lähtee pilkkoutumaan ja murenee lopulta mikromuoviksi. Näin se häviää pois silmistä, mutta ei maadu.

Maaperästä ravintoketjuun ja vesistöihin leviävällä mikromuovilla on omat haittansa, joiden pitkäaikaisvaikutuksia "ei oikein vielä tunnetakaan".

– Edes biohajoavat muovit eivät hajoa nopeasti luonnossa, vaan biohajoaminen vaatii yleensä teollisen kompostin olosuhteet, Härkönen sanoo.

Paperin ja pahvin hajoaminen on muovia nopeampaa, mutta niidenkään roskiin laittamiseen ei silti pidä suhtautua yhtään huolettomammin.

– Pahvisissa kahvikupeissakin on sitä paitsi yleensä muovinen sisäpinta, jotta neste pysyy kupin sisällä. Silloin sekään ei maadu, Härkönen huomauttaa.

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