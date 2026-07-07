Suomi maksaa vuosittain kymmeniä miljoonia euroja EU:n muoviveroa, koska kierrätystavoitteet eivät täyty.
Muovin kierrätyksessä olisi vielä paljon otettavaa niin kaupoissa kuin myös kotitalouksissa.
K-Supermarket Lasihytin kauppias Erkki Zaiedman kertoo, että heidän myymälässään kierrätysprosentti on jopa 95 prosenttia. Eli vain viisi prosenttia kaupan roskista ei päädy kierrätettäväksi. Onnistumisen taustalla on muutama tekijä. Ensinnäkin kauppa on tehnyt kierrätyksen työntekijöille mahdollisimman helpoksi.
– Myymälän puolelta jo tänne varastoon lähtiessä meillä on pari paikkaa, johon pystyy tiputtamaan muovia ja pahvia, Zaiedman kertoi Huomenta Suomessa.
Kun lajittelupisteitä on useita, ei työntekijöiden tarvitse muiden vastuutehtävien ohella kantaa tai kuljettaa jätteitä kauas. Jo se helpottaa kierrättämistä.
Zaiedman on kauppiaana halunnut tukea asiakkaita kierrätyksessä. Kaupassa on kierrätyspisteitä aulassa ja asiakkaille on myös jaettu pahvilaatikoita, joihin ostokset voi pakata muovipussien sijaan.
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Uudet EU-säädökset muuttavat arkea
Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Helena Dahlbo muistuttaa, että elokuussa voimaan tuleva uusi EU-säädös velvoittaa vähentämään pakkausjätettä ja lisäämään uudelleenkäytettävien pakkausten osuutta.