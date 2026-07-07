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Espoolaiskauppias Erkki näyttää mallia: Näin Suomi voisi välttää 90 miljoonan euron jättilaskun

Katso video: Huomenta Suomessa selvitettiin, miten muovin kierrätystä voitaisiin tehostaa sekä kaupoissa että kotitalouksissa.

Katso video: Huomenta Suomessa selvitettiin, miten muovin kierrätystä voitaisiin tehostaa sekä kaupoissa että kotitalouksissa.

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Helena Dahlbo muistuttaa, että elokuussa voimaan tuleva uusi EU-säädös velvoittaa vähentämään pakkausjätettä ja lisäämään uudelleenkäytettävien pakkausten osuutta.

Zaiedman on kauppiaana halunnut tukea asiakkaita kierrätyksessä. Kaupassa on kierrätyspisteitä aulassa ja asiakkaille on myös jaettu pahvilaatikoita, joihin ostokset voi pakata muovipussien sijaan.

Kun lajittelupisteitä on useita, ei työntekijöiden tarvitse muiden vastuutehtävien ohella kantaa tai kuljettaa jätteitä kauas. Jo se helpottaa kierrättämistä.

– Myymälän puolelta jo tänne varastoon lähtiessä meillä on pari paikkaa, johon pystyy tiputtamaan muovia ja pahvia, Zaiedman kertoi Huomenta Suomessa.

K-Supermarket Lasihytin kauppias Erkki Zaiedman kertoo, että heidän myymälässään kierrätysprosentti on jopa 95 prosenttia. Eli vain viisi prosenttia kaupan roskista ei päädy kierrätettäväksi. Onnistumisen taustalla on muutama tekijä. Ensinnäkin kauppa on tehnyt kierrätyksen työntekijöille mahdollisimman helpoksi.

Muovin kierrätyksessä olisi vielä paljon otettavaa niin kaupoissa kuin myös kotitalouksissa.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Sen tavoitteena on vähentää pakkausjätteiden syntymistä ja edistää niiden kierrätystä monin eri keinoin, Dahlbo kertoo.

– Kuluttajan näkökulmasta se näkyy esimerkiksi mahdollisuutena ottaa noutokahvia omaan kuppiin ja samaten noutoruokaa sitten omaan astiaan, esimerkiksi salaatteja, Dahlbo kertoo.

– Tässä alkuvaiheessa mä ainakin näen pienen riskin, että käykö samalla tavalla kuin kestokassien kanssa, hän pohtii.