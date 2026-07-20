Orpo: Hallitus ei enää edistä Garden Helsingin valtiontukea

Orpo pitää tarpeellisena, että VTV perkaa hankkeen toiminnan läpi, ja oikeuskansleri selvittää tehdyt kantelut joutuisasti.

– On poikkeuksellista, että eduskunta käsketään kesken istuntotauon käsittelemään tämän kaltaista tiedonantoa. Keskustelu tämän aiheen ympärillä on ollut hyvin laajaa, Orpo sanoo.

Suunnitelmia on päivitetty puoliväliriihen päätöksen jälkeen, sillä hanke on viivästynyt, rahoitus on epäselvä ja hallihankkeiden kilpailutilanne on muuttunut.

– Lisäksi tämän tukipäätöksen yllä on varjo, jota avoimuus ei ole hälventänyt. Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa kokouksen ja päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole, Orpo sanoo.