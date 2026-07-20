Pääministeri Petteri Orpo totesi tiedotustilaisuudessa, ettei Garden Helsinki -hankkeella ole enää poliittista tukea.
Valtioneuvosto on tänään kokoontunut ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki -kiistan vuoksi.
Hallituksen on määrä antaa huomenna tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki -areenahankkeelle myönnetystä valtiontuesta.
Pääministeri Petteri Orpo piti kokouksen päätteeksi tiedotustilaisuuden.
Orpo painotti tiedostustilaisuudessa, ettei päätöksentekoon voi vaikuttaa lobbaamalla tai vaalirahoituksella.Lehtikuva
Orpo kertoi tiedonannosta tarkemmin tiedotustilaisuudessa. Eduskunta keskeyttää jupakan vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa.
– On poikkeuksellista, että eduskunta käsketään kesken istuntotauon käsittelemään tämän kaltaista tiedonantoa. Keskustelu tämän aiheen ympärillä on ollut hyvin laajaa, Orpo sanoo.
Orpo pitää tarpeellisena, että VTV perkaa hankkeen toiminnan läpi, ja oikeuskansleri selvittää tehdyt kantelut joutuisasti.