Asiantuntijat arvioivat, että Itämeren fosforipitoisuudet eivät ole kasvussa ja sinilevätilanne on helpompi kuin viime kesänä.

Itämeren sinilevätilanne on sen kaltainen mitä Suomen Ympäristökeskus ennusti alkukesästä.

Tämän hetkisestä levätilanteesta Huomenta Suomessa olivat keskustelemassa Suomen ympäristökeskuksen Seppo Knuutila, sekä John Nurminen säätiön viestintäpäällikkö Johanna Suni.

– Meidän eteläisillä merialueilla, pääaltaan pohjoisosassa, Saaristomeren eteläosissa Suomenlahdella on esiintynyt sinilevää. Suomenlahdella kesä on toistaiseksi ollut helpompi kuin esimerkiksi viime kesä, Knuutila sanoo.

Hänen mukaansa Selkämeren eteläosissa kukintoja on kuitenkin ollut nähtävillä satelliittikuvissa.

– Kaiken kaikkiaan ennusteen mukaisesti se on kehittynyt.

Asiantuntijoiden mukaan fosfaattifosfori ei sekoittunut talvena aikana pintavesiin, jonka takia sinilevätilanne on helpompi kuin viime kesänä.

Fosfaattifosfori ruokkii sinilevää. Knuutila kuitenkin muistuttaa, että sinileväkausi voi jatkua pitkälle syksyyn asti.

– Toisaalta sinilevä tykkää samoista asioista kuin lomailijatkin, eli auringosta, tyynestä kelistä ja lämpimästä vedestä. Näitä ei niin paljon ole vielä tänä kesänä ollut Suomenlahdella, Suni sanoo.

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Knuutilan mukaan pahin sinileväkesä koettiin vuonna 2018.