Drake hävisi yli miljoonan löytyään vetoa Argentiinan voitosta.
Kanadalaisräppäri Drake löi 1,5 miljoonalla dollarilla eli noin 1,3 eurolla vetoa Argentiinan voitosta jalkapallon miesten MM-finaalissa. Päätähuimaava vedonlyöntisumma käy ilmi räppärin Instagram-tililleen postaamasta kuvasta.
Kuvan mukaan Drake olisi kotiuttanut yli 5 miljoonaa dollaria, mikäli Argentiina olisi voittanut. Rahat menivät kuitenkin sivu suun, kun Espanja voitti Argentiinan jatkoaikamaalilla 1–0.
Samalla Drake hävisi myös panokseksi laittamansa 1,5 miljoonaa dollaria.
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Drakella on aiemminkin ollut huono tuuri vedonlyöntien suhteen./All Over Press
Drake tunnetaan innokkaana, mutta varsin epäonnisena vedonlyöjänä. Räppärin metsään menneiden vedonlyöntien tiimoilta on syntynyt jopa termi Drake-kirous: se urheilija tai joukkue, jonka puolesta Drake lyö vetoa, on kirottu häviämään.
New York Post kertoo, että esimerkiksi viime vuonna Drake löi 300 000 dollarilla vetoa tennispelaaja