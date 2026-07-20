Pääministeri Petteri Orpo pyysi viime viikolla Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle.
Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki -kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki -areenahankkeelle myönnetystä valtiontuesta.
Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle, ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle.
Hallitus myönsi areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu.