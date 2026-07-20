Tulipalo ajoi sadat ihmiset kodeistaan norjalaiskunnassa.
Palo kytee yhä Krokstadelvassa Drammenissa Norjassa, kertoo norjalaismedia VG.
Viranomaisten mukaan sammutustöitä varaudutaan jatkamaan vielä kymmenen päivän ajan.
Tältä Krokstadelvassa näytti 19. heinäkuuta 2026.SPA | Swedish Press Agency
VG:n siteeraamaan palomestarin mukaan alueella sammutettiin viime yönäkin muutamia pienempiä palopesäkkeitä. Vaikka tilanne on parantunut, se ei ole vielä hallinnassa.
Poliisi kertoi sunnuntaina Drammens Tidende -lehdelle, että toistaiseksi paloon ei epäillä liittyvän tahallisuutta.
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Kruununprinssi Haakon vieraili alueella
Krokstadelvassa syttyi tulipalo perjantaina 17. heinäkuuta. Sata taloa tuhoutui, ja noin 400 ihmistä jouduttiin evakuoimaan.