Maarit tuskaili banaanikärpästen kanssa, kunnes ystävä näytti nerokkaan niksin. Yllä olevalta videolta näet, mistä on kyse!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2024.

Itä-Suomessa asuva Maarit Huusko tuskaili, miten pääsisi eroon kotona pörräävistä banaanikärpäsistä. Ystävä pelasti hänet pinteestä näppärällä niksillä.

– Hän rakensi sen minulle, kun näki epätoivoni, Maarit naurahtaa MTV Uutisille.

– En ollut aikaisemmin kokeillut sellaista. Kaikkea muuta kyllä olin kokeillut, mutta en tätä.

Näin kärpäsansa rakennetaan

Kikka on yksinkertainen: Otetaan tavallinen A4-paperiarkki ja laitetaan se suppilomaiseksi tötteröksi astiaan, jonka pohjalle on houkuttimeksi laitettu jokin syötti, esimerkiksi banaaninkuori.

Paperi kannattaa teipata maalarinteipillä kiinni, jotta se pysyy ojossa.

– Ideana on, että jätetään tötterö hieman irti pohjasta. Banaanikärpäset menevät sinne, mutta eivät älyä tulla takaisin.

Niksi ei ole ystävä oma idea, vaan hän on nähnyt sen jossain, kenties netissä.