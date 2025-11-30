



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Mihin kaikkeen keittiön pienempää tiskiallasta voi hyödyntää? Keittiön lavuaarin pienempää allasta voi hyödyntää monin eri tavoin. MTV Julkaistu 34 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Keittiön pienempi tiskiallas saattaa toisinaan aiheuttaa hämmennystä. Mitä sillä oikeasti pitäisi tehdä? Keittiön varsinaisen lavuaarin vieressä monelta löytyy pienempi allas. Toisinaan sosiaalisessa mediassa törmää hämmästelyihin: mihin tätä oikeasti pitäisi käyttää? Kysyimme Martoilta! – Keittiön lavuaarin pienemmällä altaalla on useita käyttötarkoituksia, kertoo Marttaliiton ruoan ja kodinhoidon asiantuntija Niina Silander. Lue myös: Nämä vahingot keittiössä ovat tuttuja vakuutusyhtiölle – "Melkein kategorinen virhe keittiösuunnittelussa" Silanderin mukaan allas toimii usein käytännöllisenä apuna tiskauksessa ja ruoanvalmistuksessa. – Nykyään, kun astianpesukone on lähes jokaisessa keittiössä, eivät kaikki halua tai tarvitse pientä allasta, hän kuitenkin huomauttaa. Pieni allas voi Silanderin mukaan toimia apuna esimerkiksi, kun haluaa: huuhtoa vihanneksia ja hedelmiä, ja pääallas on varattu





sulattaa pakasteita

kaataa nesteitä tai pestä kädet kesken ruoanlaiton ilman, että tiskausvesi sekoittuu

huuhdella likaisia astioita ennen pääaltaaseen laittamista

tyhjentää esimerkiksi kattiloiden keitinvedet, jos pääallas on varattu muuhun

– Moni käyttää pienempää allasta myös pesusienen säilyttämiseen tai käsin pestäville astioille, Silander kertoo.

Mihin sinä käytät lavuaarin pienempää allasta? Vastaa kyselyyn!

Jos kysely ei toimi mobiililaitteellasi, mene kyselyyn selaimen kautta.

Katso myös: Näin puhdistat keittiön likaisen viemärin

1:13 Tällä siivousniksillä lika sihisee tiehensä!