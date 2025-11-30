Keittiön pienempi tiskiallas saattaa toisinaan aiheuttaa hämmennystä. Mitä sillä oikeasti pitäisi tehdä?
Keittiön varsinaisen lavuaarin vieressä monelta löytyy pienempi allas. Toisinaan sosiaalisessa mediassa törmää hämmästelyihin: mihin tätä oikeasti pitäisi käyttää? Kysyimme Martoilta!
– Keittiön lavuaarin pienemmällä altaalla on useita käyttötarkoituksia, kertoo Marttaliiton ruoan ja kodinhoidon asiantuntija Niina Silander.
Silanderin mukaan allas toimii usein käytännöllisenä apuna tiskauksessa ja ruoanvalmistuksessa.
– Nykyään, kun astianpesukone on lähes jokaisessa keittiössä, eivät kaikki halua tai tarvitse pientä allasta, hän kuitenkin huomauttaa.
Pieni allas voi Silanderin mukaan toimia apuna esimerkiksi, kun haluaa:
- huuhtoa vihanneksia ja hedelmiä, ja pääallas on varattu