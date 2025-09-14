Maarit tuskaili banaanikärpästen kanssa, kunnes ystävä näytti nerokkaan niksin. Yllä olevalta videolta näet, mistä on kyse!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2024.

Itä-Suomessa asuva Maarit Huusko tuskaili, miten pääsisi eroon kotona pörräävistä banaanikärpäsistä. Ystävä pelasti hänet pinteestä näppärällä niksillä.

– Hän rakensi sen minulle, kun näki epätoivoni, Maarit naurahtaa MTV Uutisille.

– En ollut aikaisemmin kokeillut sellaista. Kaikkea muuta kyllä olin kokeillut, mutta en tätä.

Näin kärpäsansa rakennetaan

Kikka on yksinkertainen: Otetaan tavallinen A4-paperiarkki ja laitetaan se suppilomaiseksi tötteröksi astiaan, jonka pohjalle on houkuttimeksi laitettu jokin syötti, esimerkiksi banaaninkuori.

Paperi kannattaa teipata maalarinteipillä kiinni, jotta se pysyy ojossa.

– Ideana on, että jätetään tötterö hieman irti pohjasta. Banaanikärpäset menevät sinne, mutta eivät älyä tulla takaisin.

Niksi ei ole ystävä Petri Seppälän oma idea, vaan hän on nähnyt sen jossain, kenties netissä.

Maarit kuvasi videon ja julkaisi sen sosiaalisessa mediassa Niksi-Pirkot-Facebook-ryhmässä. Katso yllä olevalta videolta, miten niksi toimii!

Ota huomioon nämä seikat

Olennaista ei ole se, millaiseen astiaan ansan laittaa, mutta läpinäkyvästä purkista näkee, onko sisälle livahtanut banaanikärpäsiä.

Syöttinä pohjalla voi olla myös omenaa.

– Sinnehän käy mikä vain, mistä ne tykkäävät.

Tärkeää on, että ötökät eivät pääse livahtamaan pois ansasta. Tötterön ja astian reunan väliin ei saa jäädä rakoja. Lisäksi reiän tulee olla riittävän pieni.

Tulostuspaperin sijaan tötterön voi tehdä myös mainoslehtisestä.

Tämä niksi jää käyttöön!

Maarit aikoo hyödyntää kikkaa jatkossakin. Hänestä on mukavaa, että näin banaanikärpäsiä ei tarvitse listiä hengiltä, vaan hän voi kiikuttaa ne astia-ansassa ulos.

– Koetettiin kaikkia mahdollisia keinoja kärpäslätkästä ja perinteisistä etikka-ansoista ja vaikka mistä roskisten ulos kiikuttamisista, niin tämä kyllä tehosi parhaiten!