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Ailahtelevainen Ruotsi kohtasi MM-näyttämöllä kovan totuuden – "Saivat, mitä ansaitsivat"

2:00 Maalikooste: Ranska–Ruotsi

Julkaistu 36 minuuttia sitten

Ruotsin MM-turnaus oli ailahtelevainen. Neljään otteluun mahtui kaksi tylyä tappiota, yksi tasapeli ja yksi murskavoitto. MM-kisat päättyivät Ruotsin osalta keskiviikon vastaisena yönä, kun se taipui Ranskalle tylysti maalein 0–3. Ennakkosuosikkien joukkoon lukeutuva Ranska ei jättänyt vastustajalleen juurikaan armopaloja, eikä yllätyksille sijaa. Ruotsi pääsi MM-kisoihin takaportin kautta. Karsinnat menivät joukkueen osalta surkeasti, ja joukkue jäi oman karsintalohkon viimeiseksi vaatimattomalla kahdella pisteellä. Lue myös: Oslon kaduilla mykistävä näky – norjalaiset uhmakkaana Brasilia-ottelusta: "70–30" Kansojen liiga tarjosi kuitenkin Ruotsille takaportin kisoihin, eikä länsinaapurimme jättänyt tilaisuuttaan käyttämättä. Se kukisti jatkokarsinnoissa Ukrainan ja Puolan ja marssi lopulta MM-kisoihin. MM-turnauksensa Ruotsi aloitti vakuuttavasti lyömällä Tunisian 5–1. Murskajaisia seurasivat kuitenkin toiset murskajaiset, kun Hollanti murjoi Ruotsin samoin 5–1-lukemin. Japanin kanssa Ruotsi pelasi 1–1-tasapelin. Ailahtelevan MM-turnauksen päätyttyä sopii kysyä: Mitä Ruotsille jäi näistä kisoista oikein käteen? – Hyvä kysymys. He varmaan itsekin pohtivat tätä. Vaikea ajatella, että pettymys. Jos ajatellaan, etteivät he voittaneet karsinnoissa yhtään peliä. He menivät takaportista kisoihin ja pääsivät kuitenkin jatkoon, MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala pohtii.

Ruotsin joukkuekin suhtautui MM-tappioon hyväksymällä kovan totuuden. Ranskaa vastaan aineksia yllätykseen ei juuri ollut.

– He varmaan saivat näissä kisoissa juuri sen, mitä heidän kuuluikin saada. Enempää ei ollut tarjolla. Ranska oli vain selvästi parempi. Vaikka he olisivat tuossa huippupelin, he olisivat silti olleet laulukuorossa.

Ruotsin riveistä löytyy liuta maailman huipulla viilettäviä tähtiä. Liverpoolin Alexander Isak ja Arsenalin Viktor Gyökeres muodostivat nimekkään hyökkäysparin, joka kestää vertailun monia MM-huippumaitakin vastaan.

Juuri hyökkäyspelaaminen oli Ruotsin suurin vahvuus MM-viheriöllä. Suurin heikkous löytyi sitten toisesta päästä kenttää.

– He näyttivät olevansa parhaimpina hetkinä tosi hyviä, mutta pitkälti sen takia, että heillä on niin hyviä hyökkääjiä. Poikkeuksellista Ruotsille, että se puolustuspeli oli välillä aika vaatimatonta ja peliotteet heilahtelivat tosi paljon. Parhaimmillaan he pelasivat viihdyttäviä pelejä. En tiedä, kuinka moni joukkue on voittanut kisoissa 5–1 ja hävinnyt perään 1–5. Se on aika poikkeuksellista, Rantala summaa.

Vaikka turnaus päättyikin jo jatkopelien ensimmäisellä kierroksella, ei Ruotsin tarvitse Rantalan mielestä laittaa päätään pensaaseen. Toki turnaus ja sitä edeltäneet karsinnat antoivat paljon mietittävää, mutta MM-kisat itsessään sujuivat mukiinmenevästi.

– Totta kai koko karsinnat ja miten tuo meni, herättää kysymyksiä. Tuolla materiaalilla on mahdollista tehdä hyviä asioita, mutta moni muukin maa olisi pudonnut Ranskalle. Mielestäni he saivat, mitä ansaitsivat. Jatkopaikka Ruotsissa on varmasti ihan hyvä, Rantala sanoo.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

Ailahtelevainen Ruotsi kohtasi MM-näyttämöllä karun totuuden | MTV Uutiset