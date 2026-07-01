Ruotsin MM-turnaus oli ailahtelevainen. Neljään otteluun mahtui kaksi tylyä tappiota, yksi tasapeli ja yksi murskavoitto.
MM-kisat päättyivät Ruotsin osalta keskiviikon vastaisena yönä, kun se taipui Ranskalle tylysti maalein 0–3. Ennakkosuosikkien joukkoon lukeutuva Ranska ei jättänyt vastustajalleen juurikaan armopaloja, eikä yllätyksille sijaa.
Ruotsi pääsi MM-kisoihin takaportin kautta. Karsinnat menivät joukkueen osalta surkeasti, ja joukkue jäi oman karsintalohkon viimeiseksi vaatimattomalla kahdella pisteellä.
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Kansojen liiga tarjosi kuitenkin Ruotsille takaportin kisoihin, eikä länsinaapurimme jättänyt tilaisuuttaan käyttämättä. Se kukisti jatkokarsinnoissa Ukrainan ja Puolan ja marssi lopulta MM-kisoihin.
MM-turnauksensa Ruotsi aloitti vakuuttavasti lyömällä Tunisian 5–1. Murskajaisia seurasivat kuitenkin toiset murskajaiset, kun Hollanti murjoi Ruotsin samoin 5–1-lukemin.
Japanin kanssa Ruotsi pelasi 1–1-tasapelin.
Ailahtelevan MM-turnauksen päätyttyä sopii kysyä: Mitä Ruotsille jäi näistä kisoista oikein käteen?
– Hyvä kysymys. He varmaan itsekin pohtivat tätä. Vaikea ajatella, että pettymys. Jos ajatellaan, etteivät he voittaneet karsinnoissa yhtään peliä. He menivät takaportista kisoihin ja pääsivät kuitenkin jatkoon, MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala pohtii.