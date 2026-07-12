Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on kommentoinut MM-kisojen mahdollista laajenemista.

MM-kisat pelattiin tänä vuonna ensimmäisen kerran 48 joukkueen voimin. Vaikka joukkuemäärää on juuri kasvatettu, on kisojen aikana noussut puheita MM-kisojen laajenemisesta jopa 64 joukkueen turnaukseksi.

Fifa-pomo Infantino myöntää, että kyseessä on asia, jota on syytä pohtia lähitulevaisuudessa.

– Nämä ovat asioita, joita me pohdimme MM-kisojen jälkeen. Minusta on tärkeää, että kun MM-kisat järjestetään, ne järjestetään koko maailmalle. Ei vain Euroopalle tai Etelä-Amerikalle, Infantino sanoo Reutersin mukaan.

Infantino haluaa, että jokaisella maalla, jokaisessa maanosassa, olisi realistisempi mahdollisuus pelata MM-kisoissa.

– Jokaisen maan tulisi saada unelmoida MM-kisoihin osallistumisesta. On nähtävissä, että kaikki joukkueet ovat todella laadukkaita ja laatu vain kasvaa ja kasvaa. Jos et anna pienemmille maille mahdollisuutta osallistua MM-kisoihin, heillä ei ole kannustinta kehittyä, Infantino sanoo.

Laajentumisen myötä MM-kisoissa nähtiin tänä kesänä neljä täysin uutta maata, sillä Kap Verde, Curacao, Uzbekistan ja Jordania etenivät ensimmäistä kertaa maansa historiassa MM-näyttämölle.