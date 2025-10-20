Pippa Laukan valmennettavaksi Olet mitä syöt -sarjassa pääsevät tutut kasvot Julianna Jokelasta Pekka Poutaan.

Olet mitä syöt -ohjelman uusi kausi käynnistyy Maikkarilla 27. marraskuuta Lääkäri Pippa Laukka johdattaa jälleen kymmenen julkisuudesta tunnettua henkilöä terveempää elämää, selvittäen heidän arkensa haasteet ja voimavarat.

Laukka tarkastaa jokaisen osallistujan jääkaapin sisällön, terveystiedot ja taustat, joiden pohjalta hän luo kullekin henkilökohtaiset suunnitelmat ruokavalion, liikunnan ja levon tasapainottamiseksi. Kahdeksan viikon kuluttua nähdään, millaisia muutoksia osallistujien fyysisessä ja henkisessä hyvinvoinnissa on tapahtunut.

Tällä kaudella mukana ovat Timo Jutila, Mandimai Sundberg, Pekka Pouta, Laura Friman, Robert Helenius, Ilona Chevakova, Jasmine Pajari, Julianna Jokela, Eino Nurmisto ja Hanna Myllymaa.

Tutustu osallistujiin:

TIMO JUTILA

Timo Jutila, 61, nousi suomalaisen jääkiekon ikoniksi johdatettuaan Leijonat MM-kultaan kapteenina vuonna 1995. Uran varrelle mahtui pelejä Tapparassa, NHL:ssä ja myöhemmin tehtäviä Leijonien joukkueenjohtajana. Nykyään Jutila toimii aktiivisesti yrittäjänä tapahtuma-alalla yhdessä vaimonsa kanssa ja hänet tunnetaan myös viihdyttävänä kommentaattorina ja omaleimaisista sanonnoistaan.

MANDIMAI SUNDBERG

25-vuotias Mandimai Sundberg on suosittu YouTubettaja Tampereelta ja hänet tunnetaan rehellisistä ja mukaansatempaavista videoistaan. Kahden pienen lapsen äiti on pirtsakka mediapersoona. Mandimai on aktiivinen puhujana ja juontajana nuorten tapahtumissa, joissa hän käsittelee aiheita kuten nuorten hyvinvointi, itsensä hyväksyminen ja sosiaalisen median vaikutus.

PEKKA POUTA

Savonlinnasta kotoisin oleva Pekka Pouta on koko kansan tuntema meteorologi ja tv-kasvo, joka on tehnyt pitkän uran MTV3:n Huomenta Suomen sääennustajana. Hänet tunnetaan lämminhenkisenä, asiantuntevana ja persoonallisena esiintyjänä, jonka rauhallinen olemus ja huumorintaju ovat tehneet hänestä koko kansan suosikin. 56-vuotias Pekka asuu Helsingissä vaimonsa ja koiriensa kanssa. Vapaa-ajallaan hän nauttii koirien kanssa touhuamisesta, metallimusiikista ja hyvästä ruuasta.

LAURA FRIMAN

Laura Friman on toimittaja, kirjailija ja monipuolinen media-alan ammattilainen. Laura on tuttu myös televisiosta, muun muassa suositusta Iholla-ohjelmasta, ja lisäksi hän juontaa Radio Helsingin iltapäivissä. 44-vuotias nainen on uusperheen äiti, joka asuu perheineen Helsingissä.

ROBERT HELENIUS

Entinen raskaansarjan nyrkkeilijä ja Pohjolan Painajaisena tunnettu Robert Helenius on hiljattain jättänyt kehän taakseen ja työskentelee nykyään järjestyksenvalvojana. Aktiivinen kuntosaliharrastus pitää edelleen entisen huippu-urheilijan kunnossa. 41-vuotias Helenius valittiin tänä vuonna myös Sipoon kunnanvaltuustoon.

ILONA CHEVAKOVA

Ilona Chevakova on 38-vuotias media-alan monilahjakkuus. Kotimaiselle yleisölle Ilona tuli tutuksi Salatuista elämistä, ja laajemman yleisön hän valloitti Netflixin The Last Kingdom -sarjassa. Ilona työskentelee laaja-alaisesti esiintyjänä niin kameran edessä, mikrofonin takana kuin juontotehtävissä – ja osallistuu aktiivisesti hyväntekeväisyyteen. Ilona asuu Helsingissä yhdessä puolisonsa ja kahden lapsensa kanssa.

JASMINE PAJARI

Jasmine Pajari on tammisaarelaisen suurperheen kasvatti. Yrittäjäperheestä lähtöisin oleva 36-vuotias Jasmine toimii itsekin yrittäjänä. Aktiivisen naisen arkeen kuuluu juontajan ja tuottajan töiden lisäksi paljon liikuntaa - ja hän onkin voittanut räpyläuinnin SM-kultaa. Tällä hetkellä Jasmine asuu Helsingissä yhdessä puolisonsa Hjallis Harkimon kanssa.

JULIANNA JOKELA

29-vuotias Julianna Jokela on energinen ja sanavalmis radiojuontaja, joka tuli monelle tutuksi NRJ:n Aamusta, jota hän juonsi Niko Saarisen kanssa usean vuoden ajan. Radion jäädessä taustalle Julianna etsii rohkeasti uusia suuntia, joissa hän pääsee ilmentämään omia vahvuuksiaan kuten luonteenvoimaa, huumorintajua ja sanallista karismaansa. Nykyisin Julianna juontaa Olipa kerran -podcastia yhdessä ystävänsä Shirly Karvisen kanssa.

EINO NURMISTO

Eino Nurmisto on 34-vuotias Somerolta lähtöisin oleva somevaikuttaja, kirjailija, kuvittaja ja elämästä nautiskelija. Einon ääntä voi kuulla hänen ja Tiia Savukosken yhteisessä Mä lähetän nyt ääniviestin -podcastissa. Eino tituleeraa itseään valtakunnan ykköshomoksi ja ottaa aktiivisesti kantaa seksuaalivähemmistöjen puolesta.

HANNA MYLLYMAA

Ensitreffit alttarilla -sarjasta tuttu lempeä pariterapeutti Hanna Myllymaa asuu perheineen Pirkkalassa. 46-vuotias nainen on neljän lapsen äiti ja perhearjen ja työn lisäksi hänen elämäänsä kuuluu rakas lentopalloharrastus, joka on kulkenut hänen mukanaan koko elämän.