Suurin muutos ruokavaliossa oli lisätä kasviksia päivän ruoka-annoksiin ja noudattaa säännöllistä ruokarytmiä.MTV / Jori Heikkinen
Pippa Laukka on haasteen edessä, kun hän yrittää muuttaa miehen ruokavaliota kasvispitoisemmaksi.
– On se kyllä kova määrä se 800 grammaa päivässä kasviksia, Jutila sanoo projektinsa lopussa ja myöntää, että ei ole aivan siihen päässyt, mutta on silti syönyt päivittäin kasviksia.
Elämäntapamuutoksen jälkeen Jutila on onnistunut karistamaan 10 kiloa painostaan. Hänen lähtöpainonsa oli 123,5 kiloa ja kahdeksan viikon jälkeen Jutila painaa 114 kiloa.
Vyötärönympäryskin kapeni 12,5 senttimetriä kuvausten alun 138,5 sentistä 126 senttiin.
Isoin muutos elämäntavoissa oli nimenomaan kasvisten lisääminen ruokavalioon. Myös liikunta, ruokarytmin muuttaminen säännölliseksi sekä limonadin nauttimisen lopettaminen edesauttoivat painonpudotusta.
Timo Jutila antaakin kaikille vinkin kasvisten lisäämiseen.
– Ennakkoluulot pois. Itse löysin paprikasta suosikkini. Ei sitä 800 grammaa tarvitse yhdeltä istumalta syödä, vaan syö päivän mittaan. Säännöllisyys on tärkeää, mies vinkkaa.