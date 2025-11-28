Juuri nyt Avaa

Jääkiekkolegenda Timo Jutila nähtiin Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella. Ensimmäinen jakso nähtiin torstaina 27. marraskuuta kello 20 MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa .

Katso videolta, miltä Timo Jutila näyttää elämäntapamuutoksen jälkeen.

Katso videolta, miltä Timo Jutila näyttää elämäntapamuutoksen jälkeen.

Timo Jutilan entinen ruokavalio koostui limonadista ja makkarasta. MTV / Jori Heikkinen

Jaksossa Pippa Laukka suorittaa perinteisen jääkappiratsian ja löytää Jutilan jääkaapista lähinnä makkaravalmisteita. Myös limpparit ovat Jutilan pahe.

Näin Timo Jutilan elämä muuttui Olet mitä syöt -ohjelman jälkeen

Suurin muutos ruokavaliossa oli lisätä kasviksia päivän ruoka-annoksiin ja noudattaa säännöllistä ruokarytmiä.MTV / Jori Heikkinen

Pippa Laukka on haasteen edessä, kun hän yrittää muuttaa miehen ruokavaliota kasvispitoisemmaksi.

– On se kyllä kova määrä se 800 grammaa päivässä kasviksia, Jutila sanoo projektinsa lopussa ja myöntää, että ei ole aivan siihen päässyt, mutta on silti syönyt päivittäin kasviksia.