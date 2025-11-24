Jääkiekkolegenda Timo Jutila ottaa askeleen kohti terveellisempää elämää Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Jääkiekkolegenda Timo Jutila on mukana Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella. Ensimmäinen jakso nähdään torstaina 27. marraskuuta kello 20 MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.

Jutila paljastaa tänään 24. marraskuuta Viiden jälkeen -ohjelmassa muun muassa sen, miten ohjelmaan osallistuminen muutti hänen elämäänsä, mikä elämänmuutos osoittautui haastavimmaksi ja mikä on hänen suurin paheensa ruoan suhteen.

Sarjassa lääkäri