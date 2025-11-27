Lääkäri Pippa Laukka pettyy pahemman kerran, kun Timo Jutilalla onkin eri jääkaappi vaimonsa kanssa.
Jääkiekkolegenda Timo Jutila on mukana Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella. Ensimmäinen jakso nähdään torstaina 27. marraskuuta kello 20 MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.
Jaksossa Pippa Laukka suorittaa perinteisen jääkappiratsian. Timo Jutila tekee Laukalle pienen jekun ja esitteleekin tälle vaimonsa Satu Jutilan jääkaapin, joka on pullollaan terveellisiä ruokia, kuten chiavanukkaita, kasviksia ja marjoja.
– Tämähän näyttää ihan mahtavalta, Pippa Laukka iloitsee, kunnes Timo Jutila kertoo totuuden.
– Tämä on väärä kappi, tämä on vaimon kaappi, Jutila keskeyttää Laukan hehkutuksen.