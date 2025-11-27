Juuri nyt Avaa

Jaksossa Pippa Laukka suorittaa perinteisen jääkappiratsian. Timo Jutila tekee Laukalle pienen jekun ja esitteleekin tälle vaimonsa Satu Jutilan jääkaapin, joka on pullollaan terveellisiä ruokia, kuten chiavanukkaita, kasviksia ja marjoja.

Jääkiekkolegenda Timo Jutila on mukana Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella. Ensimmäinen jakso nähdään torstaina 27. marraskuuta kello 20 MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa .

Lääkäri Pippa Laukka pettyy pahemman kerran, kun Timo Jutilalla onkin eri jääkaappi vaimonsa kanssa.

Timo Jutilalla ja hänen vaimollaan on erilliset jääkaapit – Pippa Laukka pettyy

Timo Jutilalla ja hänen vaimollaan on erilliset jääkaapit – Pippa Laukka pettyy

Näin Timo Jutilan elämä muuttui Olet mitä syöt -ohjelman jälkeen

Laukka kertoo kameroille olevansa pettynyt, mutta toisaalta arvasi, että kyseessä ei voi olla Timon oma jääkaappi.

– Kun yöllä tulee kotiin, niin on helppo vetäistä nakkipaketti auki, heittää vaikka grilliin ja syödä perunasalaatin kanssa. Mitään pupun ruokaa minä en syö, Jutila julistaa.