Virroilla perjantaina tapahtuneen järkyttävän kuolonkolarin syy on tarkentumassa.
Poliisi tutkii Virroilla Pirkanmaalla perjantaina tapahtunutta onnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Kari Aaltio kertoo MTV uutisille, että päätutkintalinja on nyt se, että kolarin aiheutti joko henkilöauton kuljettajan nukahtaminen tai hänen saamansa sairauskohtaus.
– Ei ole mitään viitteitä siitä, että olisi ollut mitään äkillistä liikettä rekan alle tai muuta vastaavaa, Aaltio kommentoi.
Sitä, onko alkoholilla ollut osuutta asiaan, ei Aaltion mukaan pystytä sulkemaan pois. Se selviää aikanaan oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa.
– Keskimäärin lausunto tulee kolmessa kuukaudessa.
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Liedenpohjantiellä Virroilla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuolivat eteläsuomalaisen perheen vanhemmat. Aaltion mukaan he olivat noin 60-vuotiaita.
Autossa olivat myös heidän kaksi 2000-luvulla syntynyttä lastaan, jotka loukkaantuivat vakavasti. Poliisin mukaan heillä ei ole kuitenkaan hengenvaaraa.
Poliisi kertoi aiemmin, että henkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi jäteauton keulaan.
Etupenkillä istuneet vanhemmat kuolivat heti.
Jäteautossa olleet kaksi ihmistä eivät loukkaantuneet kolarissa.